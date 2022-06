A 38 anni e dopo più di venti da professionista,- se guardiamo indietro e riavvolgiamo la sua straordinaria carriera - ci accorgiamo di quanto, dove per padre si intende Diego Armando. Nel cuore dell’Argentina Carlitos ha un posto speciale, perché nessun altro dopo El Pibe de Oro ha riassunto nel suo modo di intendere il gioco quelle qualità che infiammano il popolo. Non è stato solo speciale, Carlitos. E’ stato fratello.: tre anni per prendere la rincorsa e farsi un nome (2001-2004) e sei, questi ultimi (2015-2017 e 2018-2022, con una breve interruzione per andare a fare cassa in Cina), per dare un senso al proprio girovagare che l’ha portato in(Corinthians),(West Ham e le due sponde di Manchester, United e City),(2013-2015, un anno con l’ultimo Conte e un anno con il primo Allegri) e appunto(Shanghai Shenhua, scelto perché - così disse - “ho bisogno di rilassarmi”). Tevez - il corpo quasi tozzo, ma robustissimo -Aveva un piede dolce (il destro), un tiro secco e formidabile, una tigna da pirata, un abbrivio da scattista.(8 gol per lui, che si prese il titolo di capocannoniere), il Tevez migliore dal punto di vista realizzativo si è visto nelle due stagioni iniziali al(23 e 20 gol in Premier League, era la squadra di Roberto) e nei due anni alla, quando chiuse con uno score di tutto rispetto: 19 e 20 gol in Serie A.una storia da serie tv (che infatti è stata realizzata con buona aderenza alla realtà e mandata in onda su Netflix).noto come Ejército de los Andes, che nel gergo popolare ha preso il nome “” dal noto film con Paul Newman, “Fort Apache - The Bronx”. “Quando giocavamo dovevamo scansare i proiettili che volavano sulle nostre teste”, ha ricordato quando ha presentato il suo biopic. Da qui deriva il suo soprannome, l’Apache. P. Gli elementi di una vita border line ci sono tutti: Carlitos non ha conosciuto il padre (ucciso in uno scontro a fuoco prima che lui nascesse), è stato abbandonato dalla madre biologica a soli tre mesi ed è cresciuto con gli zii materni.quando aveva dieci mesi gli cadde sul viso l’acqua bollente di un recipiente, rimase due mesi in terapia intensivala sua ancora di salvezza. Sparse qua e là, ha lasciato alcune perle favolose:Con l’Albiceleste ha reso meno di quanto era lecito attendersi. 76 presenze, soltanto 13 gol dal debutto nel 2004 fino all’ultima partita, nel 2015. Due le partecipazioni (deludenti) alla Coppa del Mondo, nel 2006 e nel 2010, quando il CT era Maradona.Ha fatto coppia con grandissimi attaccanti, da Wayne Rooney al Kun Aguero, da Dzeko a Higuain in Nazionale;. Alla Juve arrivò dopo la rottura con Mancini al City. In realtà sarebbe dovuto finire al Milan. Era già tutto fatto, ma Berlusconi bloccò la cessione di Pato (fidanzato con la figlia del presidente, Barbara) e l’acquisto di Tevez saltò. Sarebbe stata un’altra storia, non la sua.