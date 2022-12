A novembre non partiva nemmeno nei titolari. A cedergli il posto è stato proprio il fratello maggiore Lucas, di un anno più anziano ed esperto, che per Deschamps è da anni il titolare designato dei Bleus. Invece il destino ha mescolato le sue carte e Theo si è ritrovato catapultato nell’undici che con un percorso quasi netto si è conquistato questa semifinale mondiale. Lo ha fatto anche grazie alle sgroppate di Theo, ai suoi cross, alla sua fisicità e alle sue diagonali.



Oggi un suo gol potrebbe valere alla Francia la finale mondiale. Per lui è il primo in questa competizione in cui si sta distinguendo come miglior terzino sinistro, dominante in tutte le occasioni in cui è sceso in campo. Il suo è anche il quarto in una semifinale mondiale per un giocatore rossonero, dop Schnellinger e Rivera nel '70 e Kluivert nel '98. Per Giroud, altro punto fermo e trascinatore della Francia oltre che del Milan, sono 4. A Leao, invece, non è andata così bene: poco minutaggio, semifinale solo sognata, ma due gol, nei pochissimi minuti giocati. Sommati fanno 7 ed è un record per il Milan: mai così tanti gol erano stati segnati da giocatori rossoneri ai Mondiali. Se il record italiano, appartenente all’Inter del 2002 (con Ronaldo che da solo ne ha fatti 8) sembra solo avvicinabile, una cosa è certa: il Milan ha recuperato finalmente una dimensione internazionale di prim’ordine, con alcuni giocatori che nel loro ruolo si stanno rivelando dei top mondiali, dominando ad altissimi livelli, nel palcoscenico più importante di tutti.