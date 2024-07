Redazione Calciomercato

Thiago Alcantara si ritira a 33 anni: infortuni, classe e tanti rimpianti

Thiago Alcantara dice basta. Dopo tanti trofei e altrettanti infortuni, dopo tante giocate di classe e altrettante partite saltate, il centrocampista spagnolo è intenzionato a ritirarsi.



L'ANNUNCIO - Lo riporta Fabrizio Romano secondo cui il giocatore nato in Italia, lasciato scadere il contratto con il Liverpool, suo ultimo club, appenderà gli scarpini al chiodo. Dopo una carriera da top, trascorsa con soli grandi club come Barcellona, Bayern Monaco e appunto Liverpool, a soli 33 anni smette uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.



CARRIERA, STOP E PALMARES - Gli ultimi anni per lui hanno assunto sempre più i connotati di un calvario: si era fatto male all'anca, era stato fermo per 10 mesi, era tornato e si era infortunato nuovamente, stavolta per un problema muscolare. Dall'aprile 2023 a oggi, ha giocato solo due partite, due spezzoni tra l'altro. Di fatti Thiago aveva quasi smesso senza averlo comunicato. L'inizio della fine al Bayern dove dovette operarsi per due volte al ginocchio, da lì in avanti i problemi fisici sono tornati puntuali come un orologio svizzero e ne hanno minato la tenuta. Chiude a quota 36 titoli vinti, tra cui 7 campionati tedeschi, 4 spagnoli, due Champions League e due Mondiali per Club, lasciando però comunque l'impressione che forse, fosse stato sempre sano, avrebbe potuto fare ancora di più.