Il braccio di ferro tra Mortene l'finisce a tarallucci e vino. E anche lapuò gioire della ritrovata armonia tra il centrocampista norvegese - già messo sotto contratto dai blucerchiati per giugno - e la squadra olandese. Proprio il fatto che il mediano avesse accettato il corteggiamento doriano aveva causato un incidente diplomatico tra il calciatore e il suo attuale club, che avrebbe voluto monetizzare seppur in minima parte dal suo trasferimento.La firma di Thorsby con la Samp aveva spinto l'Heerenveen a, per cercare di forzare la mano a Corte Lambruschini anticipando il colpo a gennaio. Il Doria non si era fatto intimidire, anche se il mancato impiego del classe 1996 da qui a giugno avrebbe potuto condizionare il suo rendimento e la sua forma. E alla fine l'Heerenveen ha rivisto la sua posizione."Si è scusato e ora, come noi,vuole chiudere bene la stagione qui" ha detto il ds Hamstra dopo un incontro tra le parti. "Dopo un mese di allenamento con le giovanili,. Si merita di uscire bene e un bell'addio da parte dei nostri tifosi"