Todd Boehly può lasciare il Chelsea. In due anni ha speso 1,3 miliardi e comprato 43 giocatori

E' un'indiscrezione clamorosa quella rilanciata dal noto canale statunitense Bloomberg, molto vicino ai più importanti ambienti finanziari.L'imprenditore statunitense, che aveva ereditato la società inglese nel maggio 2022 dal discusso uomo d'affari russo Roman Abramovich – costretto a cedere per la sua vicinanza a Vladimir Putin dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina – è in possesso di poco del 40% del pacchetto azionario, in compagnia dei soci Mark Walter e Hansjorg Wjss eSecondo altre informazioni raccolte da Sky Sports UK,Boehly, presidente e amministratore delegato di Eldridge Industries, vanta un patrimonio personale di 8,5 miliardi di dollari. Il dato viene riportato dalle ultime stime effettuate quest'anno dalla nota rivista Forbes. Una gestione discussa quella dell'imprenditore statunitense classe 1973, visto cheMaacquistati nelle ultime finestre di mercato,che si sono avvicendati in panchinaDa Enzo Fernandez a Mudryk, passando per Moises Caicedo, Wesley Fofana e l'ultimo arrivato Jadon Sancho: sono soltanto alcuni dei nomi di prestigio che Boehly ha regalato al pubblico di Stamford Bridge, senza però riuscire a regalare la soddisfazione di un titolo. Se i rumors di un suo addio si rivelassero veritieri, in pochi probabilmente lo rimpiangerebbero.