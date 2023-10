Il blitz di Granada ha sortito gli effetti sperati per il club spagnolo: Matteo Tognozzi lascia la Juventus e diventerà l'uomo chiamato a impostare il nuovo progetto, che passerà da un mercato di gennaio complicato per puntare a una complicata salvezza.- Una lunga tradizione di responsabili dell'area scouting che poi spiccano il volo da ds in Europa, quella della Juve. Prima Javier Ribalta, poi Pablo Longoria, ora Tognozzi. Il cui contratto era in scadenza al 30 giugno 2024 e la sua posizione ambita, senza dimenticare il fatto che per il momento nessun uomo fidato ha ancora seguito Cristiano Giuntoli nell'avventura bianconera. Ma Tognozzi già da tempo era finito nel mirino di diversi club per il ruolo di direttore sportivo, in passato soprattutto l'offerta del Celtic lo aveva fatto vacillare salvo poi decidere di continuare a lavorare per il progetto della Juve. E ora la decisione di compiere il salto.- Insieme a Giovanni Manna ha scovato e strappato alla concorrenza internazionale tanti talenti che negli anni si stanno imponendo ben oltre la Next Gen: da Samuel Iling-Junior a Matias Soulé, da Dean Huijsen a Kenan Yildiz. E ora l'area scouting avrà bisogno di un nuovo capo: il toto nomi può iniziare.Seguono aggiornamenti