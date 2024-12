Tomori-Fagioli e le chiacchierate di mercato tra Juventus e Milan: si cerca una quadra, le ultime

Tra le tanti voci, una si è fatta più forte, quasi urlata. Sepiace così tanto alla, perchénon dovrebbe piacere altrettanto al? Come sempre, gennaio si fa terreno fertile per gli incastri, giochi economici che poi s'intrecciano con i valori e i tassi tecnici dei calciatori. Se c'è una linea condivisa su più fronti, allora si supera agevolmente il primo step, cioè quello della differenza di vedute. Da lì si capisce se è possibile intavolare una trattativa. E poi magari la si mette in piedi.

Il possibile scambio traè appunto questo:, come un ragionamento tra gli altri. Incontrerebbe le necessità rossonere e quelle bianconere. Soprattutto, sarebbe prendere un piccione a testa, senza fava ma semplicemente unendo i puntini.Per capire se l'affare possa diventare fattibile nelle prossime ore, o comunque in un futuro molto vicino, bisogna tornare sulle rispettive volontà dei club riguardo ai calciatori coinvolti.: la Juventus vorrebbe cederlo per monetizzare quanto più possibile, al fine di aumentare il volume del salvadanaio, cioè di avere più margine di trattativa per il difensore. Di fatto, cedere il centrocampista per arrivare al difensore è tutto quello che ha in mente Giuntoli, pronto a scaricare nelle prossime ore Arthur e a trovare la quadra per l'addio di Danilo (non senza indennizzo).

Ecco, che idee?, valutato circa 25 milioni di euro. Poco più dello stesso Fagioli, lato Juve. E per questo potenziale svolta del gennaio milanista. Rispetto ai rapporti coi bianconeri, impossibile non partire dall'incastro trovato - in pochissimo tempo - con Kalulu. Il legame è saldo. Non è cambiato. E non c'è timore che un nuovo affare possa ritorcersi contro, fa tutto parte del gioco. Semmai sul centrocampista italiano è proprio una questione di tempistiche:Discorso che lo stesso Giuntoli non è intenzionato ad assecondare, perché Nicolò andrà via subito, salvo direzioni differenti e quindi decisioni dell'ultimo minuto.

Anche Danilo andrà via subito, ma sul brasiliano è forte il Napoli, che attende di chiudere l'affare e magari poco prima la definitiva apertura della JuventusDe Laurentiis e Manna vanno avanti per la propria strada, consapevoli che l'esterno ex Real non sia mai stato così vicino, nonostante più di qualche club abbia provato a chiedere informazioni., ma l'età e la prospettiva non hanno rinforzato la candidatura del giocatore.E l'ultimo anno e mezzo da protagonista, prima del mondiale da capitano della Seleçao.