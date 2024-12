Inter e Juventus su Jonathan David rischiano un brutto scherzo da un ex Milan

Redazione Calciomercato

. L’attaccante canadese del Lille segna, tanto, e in tutte le competizioni: 4 gol in 6 presenze nell’attuale edizione della Champions League (oltre alle 2 marcature nelle 4 presenze delle qualificazioni), 11 gol in 15 gettoni di Ligue 1. La testa è proiettata al campo, al migliorarsi partita dopo partita, a dare il massimo per un club che tanto ha creduto in lui spendendo la bellezza di 30 milioni di euro per prelevarlo dal Gent.Le indiscrezioni dei mesi scorsi stanno diventando un qualcosa che assomiglia molto a una notizia ufficiale:. Il classe 2000 si sente pronto per una nuova sfida professionale, vuole lasciare la Ligue 1 per misurarsi in un altro campionato. E fare gol, tanti, come sempre. Un chiodo fisso per un attaccante che vuole sempre migliorare la sua media realizzativa.

- L’Italia resta una possibilità concreta per il futuro di David.I bianconeri non possono ingaggiaro già a gennaio in quanto extracomunitario. L’Inter, come raccontato dalla nostra redazione, sta studiando da vicino Santiago Castro e resta comunque concentrata anche su Jonathan. In attesa di capire se il Barcellona realizzerà il sogno del ragazzo di vestire la maglia blaugrana.

- I costi di David, secondo quanto filtra da ambienti vicini al giocatore, sono comunque importanti nonostante sia un attaccante in scadenza di contratto:. E il club Saudita allenato da Stefano Pioli sembra voler provare il colpo da novanta già a gennaio con un’offerta da 15 milioni di euro al Lille. Juventus e Inter attente, un ex Milan può giocare un brutto scherzo su David.