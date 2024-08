Tonali torna in campo, oggi scade la squalifica per scommesse. E Spalletti lo convoca subito

Dieci mesi di grande calvario, passati per colpa sua sia chiaro, lontano dal campo da gioco; altri due con la condizionale che restano nel limbo e che dovrà cercare di mantenere tali, ma siamo sicuri che andrà così.in cui è entrato ufficialmente lo scorso 26 ottobre 2023, giorno in cui la Figc ha reso ufficiale la squalifica di 10 mesi per calcio scommesse.Dopo mesi in cui ha potuto soltanto lavorare in allenamento con i Magpies, finalmente Tonali potrà tornare al 100% a disposizione di Eddie Howe che potrà schierarlo nelle partite ufficiali del club con l'obiettivo di rilanciarlo immediatamente come perno del suo centrocampo.in programma alle 21 di domani, giovedì 28 agosto contro il Nottingham Forest.

A confermare il reintegro in rosa è stato proprio il manager del Newcastle che, in conferenza stampa ha spiegato la sua situazione: "che i giocatori dicono essere la cosa più importante. Tutto il resto però lo ha fatto. Ha lavorato incredibilmente duro coi nostri preparatori per essere nelle migliori condizioni fisiche possibili,. Sono sicuro che quando tornerà in campo proverà tantissime emozioni diverse, compresa l’eccitazione per l’inizio di questa nuova fase della sua carriera. Ad essere onesti, penso che tutto quello che farà Sandro verrà analizzato per lungo tempo: penso che lo capisca bene e che lo abbia accettato".

Non ci sarà solo il Newcastle fra chi vorrà testare il livello di Tonali. Spettatore interessato è ancheche, nella serata di venerdì, diramerà. E l'ex-Milan, salvo sorprese, sarà inserito nell'elenco dei convocati e con lui oltre al già rientrato durante gli Europei, Nicolò(che fu fermato per lo stesso caso scommesse), dovrebbe tornare anche Nicolò, che gli Europei li ha saltati sì, ma solo per infortunio.