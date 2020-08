Con Salvatore Sirigu ormai in rotta con la società e pronto a lasciare il Torino, il direttore tecnico Davide Vagnati sta ora cercando delle alternative al portiere sardo.



Tra le opzioni valutate, oltre ad Alex Meret del Napoli, c'è anche Luigi Sepe del Parma. I costi dell'operazione per Sepe sarebbero notevolmente più bassi rispetto a quelli per Meret.