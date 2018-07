Da settimane, ormai, il Torino è alla ricerca di un esterno che possa contendersi una maglia da titolare con Alejandro Berenguer sulla fascia sinistra: tra le priorità per questo ruolo ci sono Junior Firpo del Real Betis e Kieran Gibbs del West Bromwich. Ma c'è anche un altro giocatore tenuto sotto osservazione dai dirigenti granata: Luca Antonelli del Milan.



"Antonelli? Ha estimatori in tutta Italia, non ci sono solo Frosinone e Torino. È in forma e ha voglia di fare bene. Credo che potrebbe fare bene anche nel Milan, ma se lascerà i rossoneri lo farà per una piazza a lui congeniale" ha dichiarato il procuratore del terzino, Gianni Vitali. Antonelli non è però una priorità per il Torino e la trattativa è ora in stand-by.