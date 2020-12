Dopo un lungo stop a causa del grave infortunio al ginocchio subito la scorsa primavera, durante uno degli allenamenti prima della ripresa del campionato a giugno, Daniele Baselli è ora pronto a tornare il campo.



Il centrocampista da alcune settimane è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra e sta ora ritrovando la migliore condizione fisica: per le prossime partite di campionato, contro Parma e Verona, il numero 8 del Torino potrebbe anche essere convocato per la prima volta da Marco Giampaolo. Baselli è pronto a dare il proprio contributo per la salvezza del Torino.