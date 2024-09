Torino, buone notizie da Vlasic: ecco quando torna

Getty Images

Il rientro dinelè sempre più vicino: negli ultimi giorni della scorsa settimane il trequartista aveva ripreso a lavorare in parte con il gruppo e ora, al Filadelfia, ha iniziato ad aumentare i carichi di lavoro. Cresce quindi l'ottimismo riguardo al fatto che possa essere convocato per la trasferta di venerdì sul campo del Verona.Difficile che il trequartista possa scendere in campo al Bentegodi, è più probabile chesi limiti a portarlo in panchina per non accelerare i tempi di recupero e correre rischi inutili, ma il fatto che Vlasic possa comunque rientrare tra i convocati è una buona notizia.

Il martedì successivo alla trasferta di campionato sul campo del Verona, ilsarà impegnato nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia contro l'Empoli: sarà quella con ogni probabilità l'occasione per vedere in campo Vlasic con la sua nuova maglia numero 10. Da quel momento proseguirà il graduale inserimento nell'undici titolare del croato che nel 3-5-2 di Vanoli potrebbe agire da mezzala destra, con Samuele Ricci che potrebbe essere spostato nella posizione di regista davanti alla difesa.