Il Torino, per rinforzare l'attacco, ha messo nel mirino M'Bala Nzola, centravanti di proprietà dello Spezia il cui contratto è in scadenza a fine stagione. La società granata vorrebbe trovare un accordo già adesso per riuscire ad acquistarlo a parametro zero a fine anno ma c'è un problema: Nzola ha una clausola nel contratto per il rinnovo automatico per un altro anno nel caso in cui si dovessero verificare determinate condizioni.



Nel caso in cui la clausola dovesse attivarsi, il Torino verrebbe sfumare la possibilità di averlo a parametro zero.