Torino, Cairo ai tifosi: "Bellanova voleva andare via, non sono un pozzo senza fondo"

Getty Images

granata. I quali sono tornati a contestare il presidente per l'ormai imminenteEcco le parole di Cairo:Poi abbiamo tanti altri giocatori di valore.- Arrivato nello scorso mercato estivodopo aver disputato una stagione in prestito all'Inter giocando anche la finale di Champions League, Bellanova (classe 2000 scuola Milan) ha raccolto 41 presenze in maglia granata con un gol e. Ora passa, bonus compresi. Dieci milioni in meno rispetto ai(classe 1999), ceduto al Napoli.

- Il Torino rimpiazza Bellanova riportando in Italia il terzino norvegese Marcus. Per lui è pronto un contratto triennale fino a giugno 2027 con opzione per un'altra stagione. Classe 2000, Pedersen ha raccoltoInoltre i dirigenti granata blindano con un nuovo contratto fino a giugno 2027 l'esterno albanese naturalizzato kosovaro Mergim(classe 1995).