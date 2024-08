Atalanta scatenata: scatto per Bellanova, il Torino cerca già il sostituto

Getty Images

Il mercatoè il più incandescente di tutti sia in entrata che in uscita. I nomi di Lookman e di Koopmeiners inevitabilmente sono quelli più chiacchierati, ma le parole dell'ad Luca Percassi, che preannunciavano l'ampia disponibilità della proprietà (condivisa dal gruppo Percassi e da quello Pagliuca) ad investire ancora, stanno aprendo di giorno in giorno diverse possibilità per completare l'organico a disposizione dia prescindere dalle uscite. E da tempo l'allenatore italiano ha chiesto un rinforzo pesante per le fasce con un nuovo obiettivo principale promosso proprio in queste ore e che porta a un domino di terzini cole a

Prima Pubill sfumato alle visite, poi Wesley il cui arrivo dal Sudamerica non è ancora stato confermato,Per questo il primo nome della lista è diventato quello digià ex perché passato dall'Atalanta nella stagione 2020, salvo poi essere ceduto già a gennaio. Secondo Fabrizio Romano i, ma secondo Sky l'alternativa inaspettata porta al nome di Juan Cuadrado.Il presidentenon incatena i suoi gioielli, ma non fa sconti sulle cifre dei cartellini.e, complici gli ottimi rapporti fra club che hanno visto già Zapata fare il percorso inverso un anno fa, l'affare si può concludere anche in tempi rapidi.

A dimostrazione che l'affare Bellanova possa vedere una svolta in tempi rapidi c'è anche il fatto che in queste ore anche ilo nello stesso ruolo, quello del terzino destro. Fra i calciatori che sono stati contattati c'è anche l'ex-Sassuolo, tornato al Feyenoord, ma pronto per una nuova esperienza.