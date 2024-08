Torino, Cairo: "Gosens? Il problema è che non è convinto e noi non possiamo aspettare"

Getty Images

Il presidente del T, questa sera ha assistito alla semifinale del "Memorial Mamma e Papà Cairo" tra la formazione granata e il Milan (5-1 per la Primavera del Toro il risultato finale). Al termine della partita ha fatto il punto della trattativa percon i giornalisti presenti, spiegando quali sono le difficoltà che la società granata sta riscontrando nel portare a termine la trattativa con l'Union Berlino."Io so cheNon è che ha dato la disponibilità a venire, è li che pensa. Quando si pensa troppo poi è difficile fare le cose. È ancora li che pensa perché non sa se la scelta è giusta, l'allenatore lo vuole lì. Son quelle cose che quando vanno avanti per le lunghe poi diventa difficile e. Gosens a me piace, è evidente. Si sta parlando con lui da tre mesi, è una cosa che è partita perché l'agente ci ha parlato di lui e noi eravamo felicissimi, abbiamo detto 'che bello prendiamo Gosens'. Con lui ci sono state delle interlocuzioni, abbiamo parlato con il suo agente. Quello che risulta ora è che lui è lusingato ma non è così deciso.", ha dichiarato Cairo.

Il Torino ha dato una sorta di ultimatum al giocatore che dovrà prendere una decisione nelle prossime ore altrimenti la società granata virerà su altri obiettivi per rinforzare la propria fascia sinistra.