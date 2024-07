Torino, c'è il sostituto di Buongiorno: arriva dal Milan

5 minuti fa



Alessandro Buongiorno si appresta a diventare un giocatore del Napoli. Affare fatto con il Torino con le parti hanno trovato l'accordo definitivo, sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il difensore ha fatto anche inserire la clausola scudetto nel suo contratto, con un bonus che scatterà appunto nel caso di vittoria del tricolore. I granata, dunque, stanno immediatamente pensando come reinvestire la somma incassata e regalare una nuova pedina difensiva al neo tecnico Paolo Vanoli.



Urbano Cairo, insieme al direttore sportivo Vagnati, sta sondando ogni pista e, secondo quanto riportato da Tuttosport, la scelta finale può ricadere sul profilo di Jan-Carlo Simic del Milan. Il serbo può essere una vera e propria opportunità per i granata, considerato il fatto che, allo stato attuale dei fatti, Simic non ha risposto positivamente alla proposta di rinnovo fatta dal club e c'è il concreto rischio di perderlo a parametro zero, dato il contratto che terminerà il 30 giugno 2025.