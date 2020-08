Antonio Conte sarà l'allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione: una notizia questa che può far sperare anche Armando Izzo di vestire la maglia nerazzurro.



La trattativa per l'eventuale passaggio di Izzo dal Torino all'Inter era infatti legata alla permanenza del tecnico pugliese sulla panchina del club nerazzurro. Ora che Conte è certo di restare, il dt Davide Vagnati è pronto ad ascoltare eventuali offerte nerazzurre per il difensore.