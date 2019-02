Le condizioni fisiche ancora non ottimali di Koffi Djidji e Vittorio Parigini, unite alle squalifiche di Nicolas Nkoulou e Simone Zaza, costringeranno Walter Mazzarri a riccorere a diversi giocatori della Primavera per la partita di domenica del suo Torino contro l'Udinese (calcio d'inizio alle ore 15).



Vincezo Millico sarà certamente convocato (e spera anche nell'esordio da titolare) ma insieme all'attaccante ci saranno, almeno in panchina, altri due Primavera: il difensore Erick Ferigra e l'attaccante Vitalie Damascan.