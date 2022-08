Dopo il mancato arrivo di Miranchuk, bloccato dall'Atalanta, il Torino si muove per mettere a disposizione di Ivan Juric un trequartista. Il nome in cima alla lista è Nikola Vlasic, croato classe 1997 di proprietà del West Ham. Tornato in Inghilterra nella passata stagione per circa 30 milioni di euro dal CKSA Mosca, il giocatore ha disputato nell'ultimo anno diciannove presenze in Premier League realizzando una rete.



LA TRATTATIVA - Tra martedì e mercoledì andrà in scena un summit a Milano tra il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati e l'agente del giocatore, Martic. I granata propongono un prestito con diritto di riscatto mentre il West Ham vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto. Il Torino, considerata anche la volontà del croato di vestire la maglia granata, conta di riuscire a chiudere l'operazione.