La sessione di calciomercato estiva, per quanto riguarda le società italiane, si è concluso alle 22 di ieri: i vari club ora non possono più acquistare nuovi giocatori (eccezion fatta per gli svincolati) ma possono cedere all'estero, nei Paesi in cui il calciomercato è ancora aperto, i loro giocatori.



Per quel che riguarda il Torino c'è un calciatore che potrebbe lasciare la squadra di Walter Mazzarri in prestito: Vincenzo Millico. Nelle ultime ora di mercato è saltato sia il suo passaggio al Pisa che quello al Chievo Verona, ora l'attaccante potrebbe essere ceduto fuori dall'Italia.