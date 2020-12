Il presidente Urbano Cairo nel mercato di gennaio cercherà di rinforzare il suo Torino con alcuni innesti a centrocampo: tra i giocatori seguiti c'è anche Rade Krunic. Portare il calciatore bosniaco alla corte di Marco Giampaolo non sarà però affatto semplice, in particolare perché il Milan non sembra disposto a cedere il giocatore a gennaio.



L'alternativa a Krunic potrebbe arrivare dalla Fiorentina: Alfred Duncan. Il centrocampista era già stato seguito dal Torino quando ancora militava nel Sassuolo, ora la trattativa per mediano potrebbe tornare in auge.