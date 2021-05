Spezia-Torino 4-1



Sirigu 5: non perfetto su almeno due reti dei liguri: il primo ed il terzo.

Bremer 5,5: preso sempre di infilata, ma è tutta la difesa che fa acqua a catinelle. Se non altro si procura il rigore ed è l'unico ad impensierire Zoet

N’Koulou 4,5: in certi frangenti imbarazzante.

Izzo 4,5: si adegua ad un trend difensivo molto preoccupante. (10’ st Singo 4,5: entra ad inizio ripresa ma non combina niente)

Vojvoda 4: imbarazzante come pochi e provoca il rigore del 2-0. (1’ st Verdi 4: lo cercano a ‘Chi l’ha visto’ )

Rincon 5: non pervenuto in un centrocampo sovrastato per 90’. (32’ st Baselli sv)

Mandragora 4,5: senza verve si va poco lontano e lui non è da meno

Lukic 5: difficile fare legna e proporsi quando non è tutta la squadra ad annaspare. (18’ st’ Bongiorno 5: se non è zuppa è panbagnato)

Ansaldi 6: forse l’unico a salvarsi nel marasma generale, ma è troppo poco.

Sanabria 5: evanescente è dir poco. (18’ st Zaza 5,5: non fa gran che ma prova a dare un guizzo)

Belotti 4,5: sovrastato da Ismajli ed Erlic.

All. Nicola 3: undici reti subite in 3 giorni. Squadra alla mercè di uno Spezia a dir poco stellare. Ora per salvarsi occorre non perdere col Benevento tra sette giorni.