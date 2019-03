Sasa Lukic è diventato nelle ultime settimane uno dei titolarissimi del Torino. Il centrocampista serbo, domenica contro il Frosinone, dovrà però fare attenzione a non essere ammonito: il cartellino giallo ricevuto contro il Chievo Verona lo ha infatti fatto entrare in diffida e un'altra ammonizione gli farebbe saltare la successiva partita di campionato contro il Bologna (in programma sabato 16 marzo alle ore 20.30).



Lukic non è l'unico calciatore del Torino a essere in diffida, a rischio squalifica ci sono infatti anche altri due titolatissimi granata: il difensore Nicolas Nkoulou e l'attaccante Andrea Belotti.