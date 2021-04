Il cartellino rosso ricevuto da Rolando Mandragora nel finale di Torino-Napoli non consentirà al centrocampista granata di scendere in campo nell'importantissima sfida di lunedì prossimo contro il Parma.



Ma Mandragora non sarà l'unico calciatore granata assente contro gli emiliani: Davide Nicola dovrà infatti fare a meno anche di Simone Verdi. Il numero 24 era infatti diffidato e il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo per un fallo su Matteo Politano gli costerà un turno di stop.