Non solo Gabiel e Dragowski, tra i portieri seguito con attenzione dal Torino per la prossima stagione c'è anche Wladimiro Falcone. L'estremo difensore della Sampdoria, che in questa stagione ha anche per un certo periodo rubato il posto da titolare a Audero, piace molto al dt Davide Vagnati.



Il Torino è alla ricerca di un portiere che possa giocarsi il posto da titolare con Etrit Berisha: una vera e propria trattativa per Falcone non è ancora stata avviata, ma Vagnati ha già avviato i primi contatti per avere il giocatore.