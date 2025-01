Torino-Parma, le pagelle di CM: Suzuki superstar, male Vlasic

Getty Images

: reattivo soprattutto su Mihaila: terzino o braccetto, funziona anche in fase di costruzionebuon anticipo su Cancellieri, poche sbavaturepartita di gestione: una spina nel fianco, ma solo nel primo tempo. Non prende bene il cambio (dal 65: buon impatto, garantisce spinta)rispolverato da Vanoli, si muove tanto ma è troppo timido. Da un 10 tutti di aspettano di piùprende un giallo pesante che condiziona il suo match. Esce all'intervallo per un problema muscolare (dal 46': quantità, ma poca qualità. Sfiora il gol vittoria al 94')

: troppe scelte superficiali, uno del suo talento dovrebbe essere sempre un fattore (dal 65: si vede poco): da quella parte il Parma passa con troppa facilità (dal 84' Sanabria sv)gli manca il killer instinct e per un attaccante non è pocodà sempre l'impressione di poter combinare qualcosa, ma pasticcia troppo (dal 65': fumoso): superlativo due volte su Che Adams e nel finale su Linetty: soffre Karamoh, lavora di mestiere: molto fisico nei duelliprimo tempo di grande difficoltà, cresce alla distanza

spinge poco, soffre Lazaro: poco appariscente: partita coraggiosa, chiude e riparte (dal 55': subito due occasioni, con lui in campo il Parma gira): qualche buona sgasata, ma non è continuo (dal 66': poco da segnalare): ci prova da fuori, ci mette la solita sostanza e la solita qualità (dal 74'da falso nueve non dà punti di riferimento, ma non è una prima punta e si vede. Meglio con Bonny riferimento offensivo. Colpisce il palo.: tanta buona volontà, poco produttivo (dal 66': bel peperino, dà brio alla manovra)