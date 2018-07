Il mercato del Torino sul fronte difensori non è ancora chiuso: l'infortunio occorso a Bonifazi e i tempi di recupero ancora lunghi di Lyanco costringeranno la società granata a portare alla corte di Walter Mazzarri un altro centrale. Tra i giocatori che il tecnico toscano gradirebbe c'è Miguel Angel Britos, giocatore di proprietà del Watford che Mazzarri ha già allenato, oltre che nel club inglese, al Napoli.



Per riuscire ad acquistare Britos il Torino dovrà però risolvere un problema non di poco conto: il giocatore uruguaiano non è in possesso del passaporto comunitario e nell'ultimo anno non ha disputato partite con la propria nazionale, cosa che rende quasi impossibile il suo arrivo sotto la Mole.