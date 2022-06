Giulio Maggiore resta uno dei principali obiettivi del Torino in questa sessione di mercato: la trattativa è avviata da diversi giorni e, nonostante da entrambi le parti ci sia la volontà di arrivare a un'intesa, c'è ancora distanza tra la società granata e lo Spezia.



E' necessario quindi un nuovo aggiornato tra gli uomini mercato delle due società, Vagnati e Pecini, per cercare di raggiungere un accordo. Si lavora per un trasferimento a titolo definitivo del centrocampista.