AFP via Getty Images

Tanto dolore e tanta preoccupazione per ile per Duvan Zapata: il capitano e bomber granata si è accasciato a terra dolorante nel finale della partita contro l'Inter, dopo una gara di grande sacrificio.Ovviamente non si può essere certi dei tempi di recupero fino alla comunicazione dell'esito degli esami, maPer il Torino è un colpo durissimo, Vanoli perde il suo capitano nonché attaccante più forte.

Secondo Sky,Lo staff se n'è occupato in spogliatoio, il timore è quello della rottura del legamento crociato ma ribadiamo che è necessario aspettare gli esami.