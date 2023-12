Manca circa un mese all'apertura della sessione invernale del calciomercato e in casa Torino si sta già iniziando a pensare a come poter rinforzare la squadra. Ma non ci sono solamente giocatori che potrebbero arrivare, ce ne sono anche alcuni che potrebbero andare via.



Fra i possibili partenti c'è anche Demba Seck, uno dei giocatori che è stato più penalizzato dal passaggio al 3-5-2 e che con il nuovo modulo non sta più trovando spazio.