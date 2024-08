Torino, tre difensori verso la cessione

Getty Images

Sono tre i difensori che in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero lasciare il. Il primo a partire dovrebbe essere, centrale francese classe 2003 che si era messo in luce con la Primavera granata ma che è reduce da una stagione sfortunata: a gennaio era stato ceduto in prestito allama, a causa di un infortunio, non è mai potuto scendere in campo se non per qualche minuto nei playout. Ora il difensore si traferirà al, in Serie C, sempre con la formula del prestito dove potrà giocare con maggiore continuità.

Andrà via dal Torino per poter giocare con maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita anche. L'ex capitano della Primavara, che l'anno scorso aveva esordito in Serie A cone cheha impiegato in Coppa Italia contro il Cosenza, ha trovato l'accordo con il Pisa. La formula della sua cessione sarà quella del prestito con diritto di riscatto per i toscani e controriscatto per i granata. Il Torino crede molto nelle sue qualità e non vuole perderlo.Il terzo centrale in uscita èche è in trattativa con l'Le due società stanno cercando di definire l'accordo per il prestito con diritto di riscatto in favore dei toscani: a differenza di Dellavalle e N'Guessan, Sazonov non rientra più nei piani della società. Dopo non essere riuscito a conquistare Ivan Juric l'anno scorso, ora non ha convinto neppure Paolo Vanoli.