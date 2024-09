Torna la Serie A: come giocherà la Lazio contro il Verona, le scelte di Baroni

chiuderà il programma della quarta giornata di Serie A. Lunedì sera all'Olimpico, alle 20:45, i biancocelesti inizieranno un ciclo di sei partite in due settimane, fino alla prossima sosta per le nazionali. Per affrontarlo,riavrà però tutto il gruppo al completo, visti i, che già si sono allenati la settimana scorsa a Formello col resto dei compagni rimasti. Tra domani e giovedì torneranno tutti i giocatori convocati dalle rispettive selezioni e il tecnico potrà fare le prove tattiche per la sfida contro gli scaligeri.

Dopo tre giorni di riposo la Lazio ricomincerà mercoledì a correre sul campo. Baroni sembra intenzionato a conferemare buona parte della squadra che ha ben figurato col Milan nell'ultimo turno. Le rotazioni più profonde inizieranno dal giovedì successivo, in Europa League. Probabile comunque che col Verona almeno un paio di facce nuove in campo dal primo si possano già vedere., dopo aver risolto i problemi muscolari avuti ad agosto; mentre a centrocampo c'è l'opzione Castrovilli che non giocherà in coppa. Difficile pronosticare una sua partenza dall'inizio, soprattutto se l'allenatore riproporrà il tandem offensivo, come appare probabile. L'ex Viola probabilmente avrà una chance a gara in corso. A prescindere dalle scelte comunque, la parola d'ordine di Baroni sarà "concentrazione":In questi giorni il tecnico batterà molto su questo tasto, oltre che lavorare sulla velocità della manovra, per non farsi sorprendere dalla dinamicità mostrata nelle prime tre gare dal Verona. Vietato ripetere insomma gli errori commessi con l'Udinese.

Al netto di un avvio di stagione poco brillante,è sicuro del posto. Poi in Europa League dovrebbe alternarsi con Mandas.i terzini di spinta, con al centroA centrocamposono tornati ad essere un asse portante, come lo erano nei piani di Sarri un anno fa. Difficilmente Baroni rinuncerà a loro due così come sull'out di sinistra ci sarà ancora. A destra inveceche aveva steccato la prima da titolare col Milan. Davanti, Taty con due gol in tre gare appare inamovibile, con Dia accanto a lui o alle sue spalle, a seconda dell'accorgimento tattico che sceglierà l'allenatore.

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Isakesn, Rovella, Guedouzi, Zaccagni; Dia; Castellanos.