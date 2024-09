Lazio, mercoledì la ripresa: Baroni lavorerà su quell'aspetto

30 minuti fa



Baroni allunga il riposo dei suoi uomini. Il tecnico della Lazio ha deciso di fissare la ripresa degli allenamenti a mercoledì pomeriggio, concedendo quindi - compresa la domenica già trascorsa - 4 giorni di riposo alla squadra. Inutile lavorare intensamente in assenza di ben 8 nazionali (7 di fatto, considerando che Hysaj fuori rosa, ndr): tra mercoledì e giovedì rientreranno tutti e quindi l'allenatore dei capitolini potrà iniziare a preparare la gara di lunedì sera all'Olimpico contro il Verona.



Uno in particolare l'aspetto su cui Baroni intende lavorare con attenzione: i gol subiti all'inizio delle partite. Un problema ricorrente in tutte e tre i match di Serie A disputati da Zaccagni e compagni fin qui, legato ad alcuni errori individuali ma anche a un approccio a volte troppo molle da parte di tutta la squadra. In assoluto, analizza oggi il Corriere dello Sport, la Lazio non è tra le squadre che concedono molti tiri in porta agli avversari. Ma i gol presi sono già 5. Iniziare sempre sotto di un gol ogni tempo delle partite (in 4 occasioni su 6, tra primi e secondi tempi i biancocelesti hanno preso gol nei primi 10 minuti) è un handicapp che rischia di rallentare tanto il lavoro di crescita che la squadra sta iniziando con questo nuovo ciclo.