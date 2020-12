Il calcio è uno sport più semplice di quello che si possa pensare e, la maggior parte delle volte,, quelli capaci di saltare l’uomo con un dribbling o di mettere i propri compagni nelle migliori condizioni possibili per segnare con i propri passaggi.(anche se, va detto, di formazioni ben più povere di qualità rispetto a quella granata in serie A ce ne sono diverse). E si spiega anche così (ma non solo) quell’ultimo posto in classifica dopo 14 giornate. Bisogna allora correre ai ripari prima che la situazione precipiti del tutto, prima che la risalita in classifica diventi impossibile: Cairo, nonostante tutto, ha scelto di confermarein panchina ora però intervenga sul mercato in maniera celere per migliorare questa squadra e rimediare ai tanti errori estivi.Il regista torna a essere la priorità. In estate, dopo non essere riusciti a chiudere le trattative per, si è provato a puntare su un mediano di quantità (e non di qualità) comeper il ruolo di play davanti alla difesa: un fallimento annunciato. Oraè tornato a cercare un nuovo metronomo di centrocampo:è uno dei principali obiettivi, anche se la trattativa con ilsembra essere tutt’altro che semplice da portare a termine.perché il Torino ha immediatamente bisogno di rinforzi di qualità. Sarà inoltre importante investire bene le risorse a disposizione, ingaggiando giocatori capaci davvero di far fare il salto di qualità alla squadra: non basterà un contentino per Giampaolo e per i tifosi.