Torres-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Se l'andamento in campionato sta riservando destini opposti, Torres e Milan Futuro nella Coppa Italia di Serie C sono accomunate dal medesimo percorso.

La squadra B dei rossoneri, negli ottavi di finale (si gioca in gara secca), affronterà i sardi nel tentativo di migliorare un trend che fin qui in questo 2024/2025 non sta di certo vedendo i ragazzi di Bonera brillare. La compagine sassarese, di contro, veleggia in piena zona Playoff e cercherà l'approdo ai quarti del torneo per garantirsi un ulteriore traguardo stagionale da poter tenere nel mirino.

Tutto sul match: data, orario, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.Torres-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale numero 205) e Sky Sport (256).Torres-Milan Futuro, in streaming, sarà disponibile su NOW e Sky Go.