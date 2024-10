Festa grande in casa Milan Futuro al termine della partita vinta sul campo del Perugia, la prima in trasferta, con un secco 0-2. Bonera ritrova Coubis al centro della difesa dopo aver scontato il turno di squalifica, piazza Liberali a fare gioco in mezzo al campo e Longo in attacco al posto di un Camarda impegnato in Prima squadra. Decidono le reti di Alesi su calcio di punizione deviato e uno spettacolare gol in rovesciata, da figurine Panini, di capitan Zeroli. La formazione Under 23 rossonera lascia così l’ultimo posto e sale a 9 punti in classifica.



OTTIMA RISPOSTA - Serviva una reazione d’orgoglio dopo la brutta sconfitta interna contro il Legnago ed è puntualmente arrivata. Bonera azzecca tutte le mosse e fa scacco matto al Perugia dal punto di vista tattico: i rossoneri sorprendono i padroni di casa con un pressing alto ben fatto e molto aggressivo. E nel giro di 27 minuti i rossoneri assentano un uno-due micidiale che costringe il Perugia all’angolo: non è un caso che le reti arrivano da Alesi ( in ottima forma) e uno Zeroli finalmente leader e molto più libero di mettere a disposizione della squadra tutto il proprio bagaglio tecnico.

- Bonera sceglie Zeroli e non Sandri in mediana liberando così Liberali sulla trequarti. Il classe 2007 illumina il gioco con qualità, intelligenza e anche quel pizzico di furbizia che non fa mai male in questa categoria.