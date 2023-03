In casa Tottenham è già ora di pensare al post Antonio Conte. Il tecnico italiano infatti, è destino a lasciare gli Spurs: i due nomi più caldi per prenderne il posto sono quelli di Mauricio Pochettino (ex e fermo dopo l'avventura al Psg) e Marco Silva. Quest'ultimo, portoghese, ha già allenato Watford, Everton e Fulham.