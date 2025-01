Tottenham, ci pensa Bergvall: 1-0 al Liverpool nell'andata della semifinale di Carabao Cup

Getty Images

Passata la paura per il malore subito in campo da Rodrigo Bentancur ( LEGGI QUI COS'E' SUCCESSO ) ilha fatto sua la semifinale d'andata della Carabao Cup battendoal Tottenham Stadium il. La gara è stata ampiamente in equilibrio nel corso dei 90 minuti con Gakpo e Solanke fra i più pericolosi, ma al minuto 86' ci ha pensato il giovanissimo attaccante svedesea regalare la vittoria e il primo piccolo vantaggio nel doppio confronto ad AngeBattuta d'arresto imprevista, invece per Arnein una stagione ancora tutta da giocare. Il Tottenham si è portato avanti nel doppio confronto, maLa vincente di questa sfida affronterà la migliore dell’altra semifinale tra Newcastle e Arsenal, con i Magpies avanti 2-0 in virtù del della vittoria ottenuta in trasferta all’Emirates.