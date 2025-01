Tottenham, paura Bentancur: si accascia al suolo in campo ed esce in barella. Il club: "È in ospedale, è conscio e parla"

AFP via Getty Images

. L'ex centrocampista della Juventusal 7' minuto del primo tempo della partita Tottenham-Liverpool, semifinale di Coppa di Lega, la Carabao Cup che sta andando in scena al Tottenham Hotspur Stadium, la casa degli Spurs. Dopo aver cercato di colpire un pallone di testa su calcio d'angolo l'uruguaiano si è accasciato al suolo con i giocatori di entrambe le squadre che hanno immediatamente richiamato l'attenzione dello staff medico di entrambe le squadre.I compagni di squadra, fra cui l'ex-Genoa e proprio Juventus Dragusin hanno provveduto a sdraiarlo nella classica posizione di sicurezza lungo il fianco dato che almeno per un breve lasso di tempo Bentancur aveva perso conoscenza. L'intervento dello staff medico è stato pronto e presto il giocatore, dopo essersi ripreso è stato soccorso con l'aiuto di una maschera per l'ossigeno cautelativa.

Dopo qualche minuto di apprensione, con l'ausilio di una barella, Bentancur è stato trasportato fuori dal campo e verrà trasportato in ospedale per ulteriori e più approfonditi controlli e aggiornamenti. L'allenatore del Tottenham, Ange Postecoglu ha poi provveduto al normale cambio di gioco, avvenuto intorno al 15esimo del primo tempo con Brennan Johnson che ha preso il suo posto.Il Tottenham ha provveduto a diramare un primo bollettino medico sul centrocampista classe 1997 confermando che è stato trasportato in ospedale per ulteriori aggiornamenti, ma al momento è conscio e parla con lo staff medico.