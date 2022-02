Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato alla vigilia della sfida di Premier League contro il Southampton. Il tecnico italiano ha parlato dei nuovi acquisti Kulusevski e Bentancur: "Penso che stiano lavorando molto bene e sono contento di come stanno assimilando l'idea del nostro calcio. Sia Rodrigo Bentancur che Dejan Kulusevski sono buoni giocatori e stanno lavorando molto bene. Sicuramente hanno bisogno di un po' di tempo per trovare la giusta amalgama per capire le nostre tattiche in attacco e in difesa, ma sono contento perché posso contare su di loro".



Su Romero: "Per me è un giocatore importante. A conti fatti è un nuovo acquisto per me perché di fatto ha giocato solo una partita di campionato. È un giocatore importante per me e per la squadra. È forte fisicamente, ha il tempo dell'anticipo, buona personalità per giocare con la palla. È un giocatore giovane, ma ha buona esperienza, è forte e mi piace. Di sicuro ha ampi margini di miglioramento".