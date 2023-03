Antonio Conte, tecnico del Tottenham, parla ai microfoni di Sportmediaset alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Milan: "Mi porto due settimane e mezzo di riposo anche se sono sempre stato in contatto con lo staff. Stare 20 giorni senza allenatore non è semplice ma hanno provato a tenere botta. Ritorno con la voglia di respirare l'erba e stare a contatto con i miei calciatori".



Ritrova il Milan in questa gara crocevia per entrambe le squadre. Che partita immagini?

"Stiamo parlando della squadra campione d'Italia, noi invece siamo arrivati quarti dopo una ricorsa incredibile. Fare un ottavo di Champions e adesso giocarci le nostre chances di andare avanti è uno step importante. Sappiamo bene qual è la storia del Milan, sia noi che loro vogliamo andare avanti".



Cosa servirebbe a fine stagione per soddisfare Antonio Conte?

"È inevitabile che devi anche capire la situazione in cui ti trovi, le aspettative e le potenzialità effettive, altrimenti rischi di avere solo una grandissima frustrazione. Abbiamo iniziato un percorso e serve tempo al Tottenham, ma anche pazienza. Da parte mia ci vuole l'intelligenza giusta quando capire di andare ad armi pari per combattere e convincere. In questo momento stiamo lavorando sodo, ma per vincere dobbiamo lavorare ancora tanto e cambiare tante cose".