Il Tottenham ha avviato un casting per sostituire il partente Christian Eriksen. Il danese, entrato nei radar dell’Inter, pochi giorni fa ha comunicato la sua intenzione di proseguire la sua carriera sportiva lontano da Londra, aprendo di fatto alla sua successione nella squadra allenata da Mauricio Pochettino.



Il primo nome accostato ai biancoblu è quello di Giovani Lo Celso, trequartista in forza al Real Betis. Le difficoltà di arrivare all’argentino hanno però spinto la dirigenza del Tottenham a sondare altre strade, più percorribili. La prima di queste porta al tedesco Julian Draxler. Come rivelato dal Dailymail, il Tottenham ha presentato un offerta di circa 40 milioni di euro per strappare il giocatore, classe 1993, dalla corte del PSG. L’accordo della squadra parigina con il trequartista tedesco scade il 30 giugno 2021 e, una sua cessione, potrebbe aiutare i francesi a sistemare i conti in ottica fair play finanziario.



Sembra di essere di fronte ad un affare conveniente per entrambi le società. Il Tottenham ne gioverebbe sul campo e il PSG nel bilancio.