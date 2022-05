La rivoluzione della Juventus è già cominciata. A gennaio l'arrivo di Vlahovic e Zakaria, nelle settimane successive la decisione di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, confermando così l'intenzione di dar vita a un nuovo ciclo a partire dalla prossima estate. I cambiamenti riguarderanno anche il centrocampo, con diversi obiettivi per i bianconeri e tanti giocatori che potrebbero partire: tra i più richiesti Weston McKennie, per cui la Juve ha un piano chiaro in mente...