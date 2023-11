L’allenatore del Tottenham, Ange Postecoglou, in conferenza stampa dopo la sconfitta col Chelsea, ha attaccato senza troppi giri di parole il Var: Le sue parole.



ACCUSA - “Il Var non mi piace, potrei essere una voce isolata perché mi è stato detto che è invece questa la strada da seguire, penso però che a un certo punto bisognerebbe accettare la decisione dell’arbitro. Non mi piace il teatro che si crea in attesa delle decisioni al monitor. La ricerca di una sorta di utopia in cui non dovrebbero esserci decisioni sbagliate in una partita non credo proprio vada bene. Sono cresciuto con la paura degli arbitri come se fossero poliziotti. Sono della vecchia scuola, vengo da un’epoca passata. Se riceviamo un cartellino rosso e un rigore contro? Prendiamo e ripartiamo. Ma non si può star fermi per due minuti per capire se qualcuno era in fuorigioco o no. Lasciamo che sia il guardalinee a decidere”.