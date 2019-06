Come riportato dal sito mirror.co.uk, Maurizio Pochettino ha identificato due rinforzi per il Tottenham del futuro. Si tratta dell’attaccante uruguaiano Maximiliano Gomez, classe 1996, sotto contratto con il Celta fino al 2022 e del fluidificante sinistro inglese Ryan Sessegnon, classe 2000, sotto contratto con il Fulham fino al 2020, con opzione di rinnovo per altri due anni in favore della società. Il giovane terzino, piacevole rivelazione della compagine londinese alla sua prima stagione in Premier League, era entrato anche nei radar della Juventus come eventuale sostituto di Alex Sandro.