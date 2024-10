Totti difende Yildiz: "Ha qualità, ma paragonarlo a Del Piero non lo aiuta. La 10 pesa, non è facile"

51 minuti fa

1

Francesco Totti è tornato a parlare dallo Sportitalia Village dove, durante un evento del brand che rappresenta, Betsson, è intervenuto per parlare non solo del suo presente e futuro, parlando anche dell'ipotesi di un clamoroso ritorno in campo, ma anche dell'assenza di numeri 10 in campionato soffermandosi sul talento della Juventus Kenan Yildiz.



NIENTE 10 IN SERIE A - "Un numero 10 in Italia oggi non c’è, ma potrebbe tornare…"



YILDIZ - "Yildiz è un giovane talento, deve dimostrare, ha grandi qualità per dimostrare di essere un grande giocatore. Paragonarlo ad Alex (Del Piero, ndr) è riduttivo non giova al ragazzo, quello che ha fatto Alex sarà difficile da fare, indossare il dieci non è facile, il numero dieci pesa".