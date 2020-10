Alvaro Morata, Kevin Lasagna e Jamie Vardy. Saranno loro i tre protagonisti in questa giornata dei rispettivi campionati, ovvero Serie A e Premier League, per i betting analyst. L’attaccante spagnolo, autore di un inizio stagionale da incorniciare con la Juventus, avrà un posto da titolare nella quinta giornata contro l’Hellas Verona; la punta dell’Udinese vuole ripetersi contro la Fiorentina (finora un gol contro i viola in Serie A), mentre il bomber del Leicester affronterà l’Arsenal per la sesta giornata di Premier League, proprio la squadra che in estate ha rifiutato. Ma cosa hanno in comune questi tre calciatori? Per i trader è il gol. L’ipotesi di vederli tutti e tre in gol domenica 25 ottobre, riferisce Agipronews, è fissata in lavagna a 20,00