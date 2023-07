E' iniziata la stagione 2023-24, ma per pochissimi giovani non è finito il 2022-23: per le selezioni Under 21 di(tutte qualificate alle Olimpiadi 2024) ci sono ancora due partite da giocare prima delle meritate vacanze. Non è così per la, l'eroe della serata è Sudakov autore della doppietta in rimonta dopo la rete di Cherki e il sigillo finale lo ha messo Bondarenko, ma in porta per la Nazionale giallazzurra ha giocato Anatolij, classe 2001 dello Shakhtar Donetsk che fa parte della lista di profili graditi all'Inter (che lo ha già affrontato, toccandone con mano il talento ) per l'estate.L'Inter sa che almeno un movimento si mercato in porta potrebbe essere necessario:di fronte alla ferma richiesta dei nerazzurri,per il portiere camerunense. A loro volta, Marotta e Ausilio hanno qualche dubbio sull'alta valutazione del georgiano del Valencia Mamardashvili, e dunque ila un prezzo contenuto. La condizione posta dal suo entourage è che sia titolare, non ci dovrebbero essere grossi problemi.In una nostra i ntervista realizzata a febbraio , l'aiuto-ds dello Shakhtar, Carlo, ha lanciato un avviso ai naviganti: "Ovviamente non tratteniamo nessuno, ci mancherebbe, le offerte quando arrivano si valutano tutti insieme. La Serie A, a quel che mi sembra di vedere ultimamente, non è che sia messa benissimo dal punto di vista economico… Ed è proprio sul mercato che i club italiani dovrebbero muoversi diversamente, un pochino prima., è così, hanno le risorse per farlo". Il prezzo di Trubin sta scendendo con l'approssimarsi della scadenza, ma gli interessamenti dall'Inghilterra non mancano, in testa ilche vorrebbe un po' di concorrenza per Kepa e a quanto sembra non si fida del tutto dello statunitense Slonina.In questo caso, si riaprirebbe anche la porta (letteralmente) per Samir, il cui contratto è scaduto ma che non è ancora stato salutato ufficialmente dall'Inter come avvenuto con altri addii a parametro zero come Gagliardini e Skriniar.esattamente come fatto con Onana. Nella speranza che prima o poi a Milano, sponda nerazzurra, possa aprirsi un nuovo ciclo tra i pali.